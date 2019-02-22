За сутки рязанские полицейские утихомирили четырех мужчин, угрожавших убийством знакомым

За сутки в Рязанской области утихомирили четырех мужчин, которые угрожали знакомым убийством. Об этом сообщила
Ряжские полицейские выехали на вызов, поступивший от 50-летней жительницы села Журавинка. Женщина сообщила о том, что гражданский муж хочет ее убить.
Выяснилось, что мужчина напал с ножом на пострадавшую со словами о скорой расправе. Конфликт произошел за обеденным столом. Оказалось, что мужчина употреблял спиртное. 46-летнего «буяна» удалось остановить только полиции.
В Рязани на улице Телевизионной 30-летний мужчина из-за ревности угрожал ножом 32-летней сожительнице.
В Рыбном полиция остановила 33-летнего дебошира, который пытался убить ножом соседа-ровесника. Конфликт возник из-за «неожиданно родившейся неприязни» во время употребления спиртного.
В Скопине полиция также разрешила конфликт между племянником и дядей, проживающими совместно.
62-летний мужчина угрожал ножом 18-летнему родственнику из-за того, что последний проявил к нему неуважение.
В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 119 УК РФ.
Им грозит до двух лет лишения свободы.