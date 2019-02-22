За 2018 год Рельеф-Центр в два раза увеличил объем инвестиций в экономику Рязанской области — с 876 миллионов до 1,7 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Это связно с развитием компании и запуском новой очереди строительства в Рыбном, где у Рельеф-Центра находится головной офис и работает крупный логистический комплекс.
Директор компании Рельеф-Центр Алексей Платонов и заместитель губернатора Рязанской области Роман Петряев заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание договора состоялось 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи, где делегация Рязанской области была представлена во главе с губернатором Николаем Любимовым.