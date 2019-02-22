Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:12, 22 февраля 2019 102
 0    0

В Рязани проверят коммерческих перевозчиков

В Рязани проверят коммерческих перевозчиков

В Рязани проверят коммерческих перевозчиков. Об этом сообщил сайт мэрии.

В пятницу, 22 февраля, и.о. главы администрации города Сергей Карабасов провел рабочее совещание с представителями коммерческих перевозчиков города и руководителями подведомственных структурных подразделений.

В ближайший месяц администрация города совместно с межрегиональным управлением автодорожного надзора проверит городские маршруты.

Карабасов заявил, что рабочая группа уделит особое внимание маршрутам, на которые поступает большое количество жалоб от жителей, в частности, касающиеся отклонений от расписания или невыхода на линию. Он отметил, что это в первую очередь, касается отдаленных районов — поселков Юбилейный, Дягилево, Храпово, Божатково, Семчино, Недостоево, Мирный, Агропром и других.

«По итогам проверок будут приняты меры воздействия, вплоть до отзыва свидетельств, — подчеркнул Сергей Карабасов, — Вы обязаны соблюдать условия договора», — обратился он к перевозчикам.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
16:12, 22 февраля 2019
В Рязани проверят коммерческих перевозчиков
13:16, 22 февраля 2019
Новые попытки сократить убытки. Мэрия Рязани черепашьими темпами избавляется от ветхих котельных
11:07, 22 февраля 2019
В пятницу на трех рязанских улицах отключили воду
10:32, 22 февраля 2019
Рязанские энергетики незаконно отключили свет в подъездах домов
8:25, 22 февраля 2019
На трассах М-5 и Р-22 в Рязанской области открыли движение после метели
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
31 минута назад
Группа компаний «Доступное жилье» оправдывает свое название

Группа компаний «Доступное жилье» оправдывает свое название

Первый поселок, построенный группой компаний — Зеленинские дворики в Рыбновском районе.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:17, 13 февраля 2019 25 140
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 4
20:10, 11 февраля 2019 20 372
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
16:16, 17 февраля 2019 20 360
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
18:19, 10 февраля 2019 18 856
В Минздраве рассказали, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ
13:40, 9 февраля 2019 18 496
Под мостом на въезде в Рязань застрял автовоз с машинами. Видео 8
Все новости
Голосования

Есть ли у вас кредиты?

Окончание опроса: 28.02.2019
Архив голосований
Форум