В Рязани проверят коммерческих перевозчиков. Об этом сообщил
В пятницу, 22 февраля, и.о. главы администрации города Сергей Карабасов провел рабочее совещание с представителями коммерческих перевозчиков города и руководителями подведомственных структурных подразделений.
В ближайший месяц администрация города совместно с межрегиональным управлением автодорожного надзора проверит городские маршруты.
Карабасов заявил, что рабочая группа уделит особое внимание маршрутам, на которые поступает большое количество жалоб от жителей, в частности, касающиеся отклонений от расписания или невыхода на линию. Он отметил, что это в первую очередь, касается отдаленных районов — поселков Юбилейный, Дягилево, Храпово, Божатково, Семчино, Недостоево, Мирный, Агропром и других.
«По итогам проверок будут приняты меры воздействия, вплоть до отзыва свидетельств, — подчеркнул Сергей Карабасов, — Вы обязаны соблюдать условия договора», — обратился он к перевозчикам.