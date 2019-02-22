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13:49, 22 февраля 2019 823
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В Рязани помощник машиниста вместе с другом пытался слить солярку с тепловоза

В Рязани помощник машиниста вместе с другом пытался слить солярку с тепловоза

В Рязани помощник машиниста вместе с другом пытался слить солярку с тепловоза. Их застали на месте, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО.

Друг железнодорожника приехал на машине на станцию Ряжск — 1. С собой он взял пустые канистры. Злоумышленники при помощи ручного насоса успели выкачать 160 литров солярки из топливной системы тепловоза, когда их застали полицейские.

На мужчин завели уголовные дела по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 158 УК («Покушение на кражу»). Их передали в суд.


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