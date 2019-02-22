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15:39, 22 февраля 2019 454
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В Рязани почтили память святой блаженной Любови

В Рязани почтили память святой блаженной Любови

Фото: Рязанская епархия

В четверг, 21 февраля, в Рязани почтили память святой блаженной Любови. Наиболее торжественные службы провели в Николо-Ямском храме, Казанском монастыре и храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», сообщил сайт епархии.

Церковь признала Любовь Сухановскую святой в 1987 году. Ее мощи находятся в Николо-Ямском храме. В честь подвижницы освящена часовня на Скорбященском кладбище.

«К блаженной Любушке обращаются с молитвой многие рязанцы, прося ее помощи, духовного укрепления и милости, которую она так щедро оказывала при жизни всем нуждающимся, будучи сама лишенной какого-либо материального достатка», — отметили в епархии.


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