В четверг, 21 февраля, в Рязани почтили память святой блаженной Любови. Наиболее торжественные службы провели в Николо-Ямском храме, Казанском монастыре и храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»,
Церковь признала Любовь Сухановскую святой в 1987 году. Ее мощи находятся в Николо-Ямском храме. В честь подвижницы освящена часовня на Скорбященском кладбище.
«К блаженной Любушке обращаются с молитвой многие рязанцы, прося ее помощи, духовного укрепления и милости, которую она так щедро оказывала при жизни всем нуждающимся, будучи сама лишенной какого-либо материального достатка», — отметили в епархии.