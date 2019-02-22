Рязанского предпринимателя осудят за невыплату зарплаты сотруднице кафе

В Рязанской области осудят предпринимателя, который не выплачивал зарплату сотруднице кафе. Об этом сообщила
По версии следствия, индивидуальный предприниматель, работавший в Новомичуринске, не выплатил сотруднице кафе зарплату с марта по май 2018 года. Размер задолженности составил около 50 тысяч рублей.
Потерпевшая обратилась в следственные органы. По факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ.
Подозреваемый полностью признал вину и загладил ущерб. Уголовное дело передали в суд для назначения штрафа.