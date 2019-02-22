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16:58, 22 февраля 2019 197
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Рязанские коммунальщики будут работать круглосуточно — мэрия

Рязанские коммунальщики будут работать круглосуточно — мэрия

В ночь на пятницу, 22 февраля, с рязанских улиц вывезли более десяти тысяч кубометров снега. На посыпку проезжих частей и пешеходных дорожек было израсходовано около 800 кубометров пескосоляной смеси.

В работах было задействовано свыше 90 единиц спецтехники и 100 человек. Снег вывезли улиц Ленина, Николодворянской, Полонского, Свободы, Маяковского, Московского шоссе, а также с площадей Попова, Свободы и ООТ Новоселов.

В выходные работы продолжатся. Для уборки дворов привлекут более 80 единиц спецтехники. Во всех районах города будет проводиться грейдирование и обработка дорог противогололедной смесью.

«Необходимо также следить за состоянием дворов, — заявил Сергей Карабасов, — ответственным в районных префектурах — проводить ежедневные объезды территорий и оперативно реагировать на жалобы жителей».

Напомним, в четверг, 21 февраля, Рязань за несколько минут завалило снегом.


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