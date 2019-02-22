В ночь на пятницу, 22 февраля, с рязанских улиц вывезли более десяти тысяч кубометров снега. На посыпку проезжих частей и пешеходных дорожек было израсходовано около 800 кубометров пескосоляной смеси.
В работах было задействовано свыше 90 единиц спецтехники и 100 человек. Снег вывезли улиц Ленина, Николодворянской, Полонского, Свободы, Маяковского, Московского шоссе, а также с площадей Попова, Свободы и ООТ Новоселов.
В выходные работы продолжатся. Для уборки дворов привлекут более 80 единиц спецтехники. Во всех районах города будет проводиться грейдирование и обработка дорог противогололедной смесью.
«Необходимо также следить за состоянием дворов, — заявил Сергей Карабасов, — ответственным в районных префектурах — проводить ежедневные объезды территорий и оперативно реагировать на жалобы жителей».
Напомним, в четверг, 21 февраля, Рязань за несколько минут