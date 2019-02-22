Рязанец нашел в центре города поддельные купюры и расплатился ими в магазинах

Мужчина нашел в центре Рязани поддельные купюры и расплатился ими в магазинах. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московского района города.
Рязанец обнаружил конверт с девятью фальшивыми банкнотами достоинством 5 тысяч рублей каждая около памятника Есенину на Соборной площади. Он расплатился в магазинах шестью купюрами, а остальные хранил дома. Все поддельные деньги нашли и изъяли во время следствия.
Суд признал горожанина виновным по части 1 статьи 186 УК и приговорил к двум с половиной годам условного лишения свободы с испытательным сроком в два с половиной года.
Приговор в законную силу не вступил.