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8:43, 22 февраля 2019 1 285
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Рязанец нашел в центре города поддельные купюры и расплатился ими в магазинах

Рязанец нашел в центре города поддельные купюры и расплатился ими в магазинах

Фото: Pixabay.com

Мужчина нашел в центре Рязани поддельные купюры и расплатился ими в магазинах. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московского района города.

Рязанец обнаружил конверт с девятью фальшивыми банкнотами достоинством 5 тысяч рублей каждая около памятника Есенину на Соборной площади. Он расплатился в магазинах шестью купюрами, а остальные хранил дома. Все поддельные деньги нашли и изъяли во время следствия.

Суд признал горожанина виновным по части 1 статьи 186 УК и приговорил к двум с половиной годам условного лишения свободы с испытательным сроком в два с половиной года.

Приговор в законную силу не вступил.


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