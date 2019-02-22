Рязанец лишился ста тысяч с банковской карты, оставив записку с паролем в кошельке

У рязанца украли 100 тысяч рублей с банковской карты, которую он оставил в машине. Об этом сообщила
54-летний рязанец оставил около дома свой автомобиль Toyota Land Cruiser и ненадолго отлучился по делам, после чего услышал, как сработала сигнализация.
Вернувшись, мужчина увидел, что стекло машины разбито и с заднего сидения украли кошелек с банковской картой.
Полиция предположила, что злоумышленник видел, как рязанец паркует автомобиль и заметил кошелек, оставленный на заднем сидении.
Выяснилось, что во двор также заезжала машина, остановившаяся около Toyota. Из нее вышли двое молодых людей и ходили вокруг автомобиля.
За подозрительной машиной проследили по камерам и задержали мужчин.
К краже оказались причастны два гражданина Республики Абхазия возрастом 33 и 36 лет, младший из которых уже был судим за аналогичное преступление.
Заметив кошелек, злоумышленники разбили стекло задней двери и украли портмоне, в котором была банковская карта. Мужчинам удалось снять с нее деньги, поскольку пин-код находился на вложенной в кошелек записке.
Часть денег злоумышленники потратили, остальную часть изъяли.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.
Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.