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12:51, 22 февраля 2019 77
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Рязанец лишился ста тысяч с банковской карты, оставив записку с паролем в кошельке

Рязанец лишился ста тысяч с банковской карты, оставив записку с паролем в кошельке

У рязанца украли 100 тысяч рублей с банковской карты, которую он оставил в машине. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

54-летний рязанец оставил около дома свой автомобиль Toyota Land Cruiser и ненадолго отлучился по делам, после чего услышал, как сработала сигнализация.

Вернувшись, мужчина увидел, что стекло машины разбито и с заднего сидения украли кошелек с банковской картой.

Полиция предположила, что злоумышленник видел, как рязанец паркует автомобиль и заметил кошелек, оставленный на заднем сидении.

Выяснилось, что во двор также заезжала машина, остановившаяся около Toyota. Из нее вышли двое молодых людей и ходили вокруг автомобиля.

За подозрительной машиной проследили по камерам и задержали мужчин.

К краже оказались причастны два гражданина Республики Абхазия возрастом 33 и 36 лет, младший из которых уже был судим за аналогичное преступление.

Заметив кошелек, злоумышленники разбили стекло задней двери и украли портмоне, в котором была банковская карта. Мужчинам удалось снять с нее деньги, поскольку пин-код находился на вложенной в кошелек записке.

Часть денег злоумышленники потратили, остальную часть изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.


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