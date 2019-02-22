Рокотянская поздравила рязанских военнослужащих

Накануне Дня защитника Отечества глава города Юлия Рокотянская поздравила командование и личный состав 137-го гвардейского рязанского парашютно-десантного полка в Октябрьском городке.
«Десантники были и остаются элитой российской армии. Вам доверяют самые сложные боевые задачи, которые вы всегда выполняете с честью и мужеством», — сказала Рокотянская.
Офицеров десантного полка наградили благодарностями главы муниципального образования, председателя гордумы и памятными подарками.
Рокотянская наградила лучших военнослужащих 43-го центра боевого применения и переучивания летного состава дальней авиации и 203-го отдельного гвардейского авиационного полка самолетов-заправщиков.
Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, состоялось в концертном зале детской школы искусств №9 в Дягилеве.
Юлия Рокотянская пожелала личному составу войсковых частей крепкого здоровья, мирного неба и удачи во всех начинаниях и вручила муниципальные награды.
Также глава города посетила рязанский филиал военного клинического госпиталя.
Для медицинского персонала и военнослужащих, находящихся на лечении, организовали праздничный концерт. Лучших сотрудников госпиталя отметили наградам гордумы.