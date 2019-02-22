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20:04, 22 февраля 2019 341
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Путин заявил об отсутствии аналогов российских вооружений

Путин заявил об отсутствии аналогов российских вооружений

Фото: Kremlin.ru

Перед началом праздничного концерта в честь Дня защитника Отечества в Большом Кремлевском дворце Владимир Путин заявил, что аналогов современных российских вооружений в мире еще долго не появится. Об этом передает РИА Новости.

«Вы знаете, что первоочередное внимание мы уделяем оснащению войск новейшим оружием, современными средствами управления и связи. Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире, во всяком случае, пока не имеют и, я думаю, что еще долго не будут», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что это результат целенаправленных мер государства и огромной, напряженной работы ученых, конструкторов, оборонной промышленности.

Президент достижения уникальными и заключил, что это — «основа успешного развития армии и флота на десятилетия вперед, а значит и безопасности и мира для России, нашего успешного, динамичного развития».


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