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16:39, 22 февраля 2019 793
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Под звон наград и фронтовые песни. Любимов поздравил рязанских военных

Под звон наград и фронтовые песни. Любимов поздравил рязанских военных

В пятницу, 22 февраля, в областной филармонии организовали театрализованный концерт «На защите мира и Отечества» к 23 февраля. Его посетил глава региона Николай Любимов, депутаты и чиновники, курсанты, офицеры, пенсионеры, ветераны, школьники и студенты.

Губернатор поздравил мужчин с праздником и отметил подвиги воинов-рязанцев.

«Сегодня праздник настоящих патриотов, героев своей страны, а также мужественных и сильных волей и духом людей, готовых защищать свою Родину от любых угроз, отстаивать свободу и независимость государства. В нашей области размещены крупные военные соединения, готовые в любой момент прийти на помощь», — сказал Любимов.

Кроме того, глава региона вручил награды лучшим военным Рязанской области. На концерте выступил оркестр десантного училища, хор рязанского музыкального колледжа имени Пироговых, Рязанский русский народный хор имени Попова, а также ансамбль «Пересвет». Они исполнили фронтовые и современные песни, а также композиции из фильмов.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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