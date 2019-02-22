Новые попытки сократить убытки. Мэрия Рязани черепашьими темпами избавляется от ветхих котельных

Эта печальная история началась еще в 2015 году, когда измученные постоянными перебоями с горячей водой и теплоснабжением рязанцы с тазиками и кастрюлями собрались на стихийный митинг.
Чиновникам потребовалось почти четыре года, дабы осознать необходимость перевода трех домов на центральное отопление. Сколько же должно пройти времени, чтобы власти осознали неэффективность и нецелесообразность строительства новостроек с автономными котельными?
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