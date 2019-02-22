На Рязанском приборном заводе возложили цветы к мемориалу защитникам Отечества

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ») прошли торжества в честь Дня защитника Отечества.
Гирлянду Воинской славы и красные гвоздики к подножию заводской стелы с Огнем памяти возложили руководители предприятия, представители трудового коллектива и профсоюзной организации, ветераны локальных войн.
Активисты молодежного центра АО «ГРПЗ» также возложили цветы к мемориальным доскам, установленным на рязанских домах, в которых жили бывшие работники предприятия — Герои Советского Союза И.Ф. Андрианов, В.И. Аулов, Н.С. Синицын и кавалер трех орденов Славы А.П. Зайцев. Они были установлены в Рязани по инициативе и на средства АО «ГРПЗ» в год 65-летия Победы.
Стела с Огнем памяти у центральной проходной была открыта в 2005 году в честь 60-летия Победы. На ее плитах увековечены имена участников Великой Отечественной войны, которые работали на предприятии и внесли значительный вклад в его развитие. Возложение цветов к заводской стеле и мемориальным доскам героям проводится ежегодно ко Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню памяти и скорби.