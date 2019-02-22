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15:01, 22 февраля 2019 383
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Любимов вручил курсантам именные стипендии

Любимов вручил курсантам именные стипендии

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Губернатор Николай Любимов вручил курсантам именные стипендии. Церемония прошла в пятницу, 22 февраля. Стипендии получили 15 отличников учебы и боевой подготовки из АПУ ФСИН России, РГВВДКУ имени Маргелова и Рязанского филиала Московского университета МВД имени Кикотя.

«Пусть эти стипендии вдохновят вас и дальше двигаться вперед к новым победам. Продолжайте отлично учиться, сохраняйте активную гражданскую позицию, не останавливайтесь на достигнутом», — отметил губернатор.

Он выразил уверенность, что курсанты станут настоящими профессионалами.

«Вы станете настоящими офицерами, которые будут безупречно выполнять поставленные задачи и верно служить Отечеству», — заявил политик.

В заключении он поздравил курсантов с Днем защитника Отечества и пожелал здоровья, отличной учебы и новых побед.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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Любимов вручил курсантам именные стипендии
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