Губернатор Николай Любимов вручил курсантам именные стипендии. Церемония прошла в пятницу, 22 февраля. Стипендии получили 15 отличников учебы и боевой подготовки из АПУ ФСИН России, РГВВДКУ имени Маргелова и Рязанского филиала Московского университета МВД имени Кикотя.
«Пусть эти стипендии вдохновят вас и дальше двигаться вперед к новым победам. Продолжайте отлично учиться, сохраняйте активную гражданскую позицию, не останавливайтесь на достигнутом», — отметил губернатор.
Он выразил уверенность, что курсанты станут настоящими профессионалами.
«Вы станете настоящими офицерами, которые будут безупречно выполнять поставленные задачи и верно служить Отечеству», — заявил политик.
В заключении он поздравил курсантов с Днем защитника Отечества и пожелал здоровья, отличной учебы и новых побед.