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17:53, 22 февраля 2019 146
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Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 23-24 февраля

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 23-24 февраля

Последние выходные зимы порадуют рязанцев не только снежной погодой, но и обилием интересных культурных мероприятий. Не останется в стороне и традиционный мужской праздник — День защитника Отечества. Его отметят, в том числе, и в ТРЦ «М5 Молл» — там состоится большой праздник. Кроме того, в Рязани пройдут спектакли и концерты, которые заинтересуют зрителей разных возрастов.

В клубе Svoboda пройдет выступление группы «Маврин» — проекта гитариста Сергея Маврина. В Рязани состоятся сразу два выступления Василия Бутрова, фольклориста, основателя и руководителя историко-этнографического клуба «Белый Камень» — концерт в кафе «108» и мастер-класс в Центре народного творчества.

В концертном зале Рязанской филармонии выступит театр Стаса Намина со спектаклем «Бременские музыканты». Кафе-клуб «Старый парк» с сольным концертом посетит Вадим Курылев, а в Old Fashion Bar состоится выступление автора хита «Холодная весна» из кинофильма «Бой с тенью» Джанго.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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Новые попытки сократить убытки. Мэрия Рязани черепашьими темпами избавляется от ветхих котельных

Новые попытки сократить убытки. Мэрия Рязани черепашьими темпами избавляется от ветхих котельных

Из-за изношенной частной котельной и разгильдяйства ее собственников обитатели трех домов в Песочне регулярно грели воду в тазиках и каждый год с ужасом ждали наступления отопительного сезона.

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