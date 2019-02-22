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19:35, 22 февраля 2019 508
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Facebook решила отказаться от слежки за пользователями

Facebook решила отказаться от слежки за пользователями

Компания Facebook решила полностью отказаться от своих приложений для мобильных устройств, которые позволяют следить за пользователями. Об этом сообщил TechCrunch.

Соцсеть уже удалила из приложений программу Onavo VPN из Google Play. Подобное приложение для Apple — Facebook Research — компания заблокировала в начале года.

Ранее выяснилось, что Facebook платила пользователям в возрасте от 13 до 35 лет по $20 в месяц за установку приложения, которое давало компании доступ к такой информации, как переписка в соцсетях и мессенджерах, адреса электронной почты, активность в интернете, местоположение.

Источники в Facebook сообщили, что руководство не считает программы шпионскими.


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