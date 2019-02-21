Жителя Ряжска лишили «прав» за вождение в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Во время патрулирования города автоинспекторы на улице Энгельса заметили автомобиль «Нива», который «неадекватно» перемещался по дороге. Сотрудники остановили машину, чтобы проверить водителя на состояние опьянения.
43-летний мужчина признался, что перед выездом употреблял алкоголь. По результатам освидетельствования у него установили 0,537 промилле на литр выдыхаемого воздуха.
На мужчину составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.
Ему также грозит штраф 30 тысяч рублей.