VELLCOM group продолжает строительство распределительного центра для X-5 Retail group. На площадке, где в начале февраля
Параллельно ведется обустройство подъездных путей. У логистического центра повышенные требования к качеству дорожного покрытия. Под основание дороги для большей надежности заливают целые бетонные плиты. Для зоны разгрузки необходима особая подготовка — ежедневно дорожное покрытие будет проходить многотонные испытания на износостойкость
Как рассказали в компании, весной особое внимание будет уделяться благоустройству. Здесь высадят газоны деревья, специально завезут растительный грунт.