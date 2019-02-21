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12:18, 21 февраля 2019 304

VELLCOM group продолжает строительство распределительного центра для X-5 Retail group

VELLCOM group продолжает строительство распределительного центра для X-5 Retail group

VELLCOM group продолжает строительство распределительного центра для X-5 Retail group. На площадке, где в начале февраля побывал губернатор Николай Любимов, уже засыпают траншею с проложенными коммуникациями.

Параллельно ведется обустройство подъездных путей. У логистического центра повышенные требования к качеству дорожного покрытия. Под основание дороги для большей надежности заливают целые бетонные плиты. Для зоны разгрузки необходима особая подготовка — ежедневно дорожное покрытие будет проходить многотонные испытания на износостойкость

Как рассказали в компании, весной особое внимание будет уделяться благоустройству. Здесь высадят газоны деревья, специально завезут растительный грунт.


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VELLCOM group продолжает строительство распределительного центра для X-5 Retail group
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