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12:40, 21 февраля 2019 523
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В Рязани у пенсионерки похитили более 150 тысяч с утерянной карты

В Рязани у пенсионерки похитили более 150 тысяч с утерянной карты

В Рязани у пенсионерки похитили более 150 тысяч рублей с утерянной карты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась 60-летняя рязанка. По ее словам, она потеряла банковскую карту, а когда пришла в банк, чтобы ее восстановить, ей пояснили, что с ее счета уже сняли 160 тысяч рублей.

Злоумышленнику, нашедшему карту, не составило труда ей воспользоваться: на обратной стороне карты женщина написала пин-код.

Полицейские выяснили, что деньги с карты снимали в разных банкоматах. С помощью записей с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили личность человека, который снимал деньги. 22-летний молодой человек уже был судим на кражу и грабеж. Его разыскали и задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 2 стать 158 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет колонии. Проводится расследование.


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