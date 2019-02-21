В России к концу 2021 года планируют допустить беспилотные автомобили на общие дороги. Об этом говорится в паспорте проекта «Безопасные и качественные дороги», опубликованном на
Согласно документу, в сентябре 2019 года должна быть утверждена концепция обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования.
К концу 2020 года планируется разработка технологий, который обеспечат такое движение. В к концу 2021 года должны быть приняты разрешающие такое движение законы и внедрены транспортные системы, позволяющие использовать беспилотные машины на первых 27 участках.
Отмечается, что к концу 2024 года движение беспилотных автомобилей в России должно быть обеспечено на 55 участках.