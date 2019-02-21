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15:07, 21 февраля 2019 234
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В России к концу 2021 года планируют допустить беспилотные автомобили на общие дороги

В России к концу 2021 года планируют допустить беспилотные автомобили на общие дороги

В России к концу 2021 года планируют допустить беспилотные автомобили на общие дороги. Об этом говорится в паспорте проекта «Безопасные и качественные дороги», опубликованном на сайте правительства.

Согласно документу, в сентябре 2019 года должна быть утверждена концепция обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования.

К концу 2020 года планируется разработка технологий, который обеспечат такое движение. В к концу 2021 года должны быть приняты разрешающие такое движение законы и внедрены транспортные системы, позволяющие использовать беспилотные машины на первых 27 участках.

Отмечается, что к концу 2024 года движение беспилотных автомобилей в России должно быть обеспечено на 55 участках.


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