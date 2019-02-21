В ночь на пятницу к уборке рязанских улиц привлекут около 90 спецмашин

В ночь на пятницу, 22 фераля, к уборке рязанских улиц привлекут около 90 спецмашин. Об этом сообщил
Из-за ухудшения погодных условий во всех районах города будет производиться грейдирование и обработка улиц пескосоляной смесью. В работах задействовуют около 90 единиц техники и более ста работников.
Расчистка дорог и тротуаров, разворотных кругов и остановок продолжится в пятницу, 22 февраля. К работам подключатся сторонние организации.
Рязанских водителей попросили быть внимательнее на дорогах, а пешеходов — пересекать проезжую часть только по «зебрам», убедившись в безопасности своих действий.
Напомним, Рязань
Кроме того, из-за непогоды на участке трассы М-5 в Рязани временно