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18:54, 21 февраля 2019 135
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В ночь на пятницу к уборке рязанских улиц привлекут около 90 спецмашин

В ночь на пятницу к уборке рязанских улиц привлекут около 90 спецмашин

В ночь на пятницу, 22 фераля, к уборке рязанских улиц привлекут около 90 спецмашин. Об этом сообщил сайт мэрии.

Из-за ухудшения погодных условий во всех районах города будет производиться грейдирование и обработка улиц пескосоляной смесью. В работах задействовуют около 90 единиц техники и более ста работников.

Расчистка дорог и тротуаров, разворотных кругов и остановок продолжится в пятницу, 22 февраля. К работам подключатся сторонние организации.

Рязанских водителей попросили быть внимательнее на дорогах, а пешеходов — пересекать проезжую часть только по «зебрам», убедившись в безопасности своих действий.

Напомним, Рязань завалило снегом за несколько минут. Снегопад парализовал движение в городе.

Кроме того, из-за непогоды на участке трассы М-5 в Рязани временно закрыли движение для грузовиков и автобусов.


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