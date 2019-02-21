В Клепиковском районе «Гранта» столкнулась с фурой, пострадала женщина

На 35-м километре дороги «Спас-Клепики — Рязань» в Клепиковском районе столкнулись Lada Granta и грузовик Freightliner с полуприцепом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в 20:00. По предварительной информации, 49-летний водитель легковушки из Московской области не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который двигался по встречке. За рулем последнего был 42-летний житель Касимовского района.
В аварии пострадала 44-летняя пассажирка Lada Granta.
Обстоятельства ДТП уточняются.