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9:42, 21 февраля 2019 300
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В Клепиковском районе «Гранта» столкнулась с фурой, пострадала женщина

В Клепиковском районе «Гранта» столкнулась с фурой, пострадала женщина

Фото: УМВД по Рязанской области

На 35-м километре дороги «Спас-Клепики — Рязань» в Клепиковском районе столкнулись Lada Granta и грузовик Freightliner с полуприцепом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в 20:00. По предварительной информации, 49-летний водитель легковушки из Московской области не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который двигался по встречке. За рулем последнего был 42-летний житель Касимовского района.

В аварии пострадала 44-летняя пассажирка Lada Granta.

Обстоятельства ДТП уточняются.


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