Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:07, 21 февраля 2019 648
 0    0

В центре уличного спорта «Под мостом» рассказали о подготовке в предстоящему паводку

В центре уличного спорта «Под мостом» рассказали о подготовке в предстоящему паводку

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В центре уличного спорта «Под мостом» рассказали о подготовке в предстоящему паводку. Соответствующий сюжет опубликовал телеканал «Город».

Замдиректора МАУК «Лесопарк» Виталий Масляев отметил, при строительстве центра уровень площадок подняли на 60 сантиметров от уровня разлива 2018 года.

«То имущество, которое мы сможем перевезти, либо поднять, — в том нет никаких проблем. Две-три недели оно этот разлив перестоит», — заявил он.

Кроме того, Масляев рассказал о покрытии площадок. По его словам, оно уличное и морозостойкое, и если оно окажется под водой, «ему ничего не будет».

«Что касается карусели, установленной в Лесопарке, достаточно будет позаботиться об электрике — к этому тоже уже готовы», — рассказали в сюжете.

Напомним, центр уличного спорта «Под мостом» открыли в августе 2018 года.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:39, 21 февраля 2019
В России появится реестр азартных игроков
13:07, 21 февраля 2019
В центре уличного спорта «Под мостом» рассказали о подготовке в предстоящему паводку
12:40, 21 февраля 2019
В Рязани у пенсионерки похитили более 150 тысяч с утерянной карты
12:39, 21 февраля 2019
Бывшая сотрудница Роспотребнадзора обманула рязанские магазины почти на два миллиона 1
12:27, 21 февраля 2019
В Рязань на учения приедут десантники из Белоруссии и Египта
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Что подарить на 23 февраля? Топ-10 увлекательных книг для мужчин

Что подарить на 23 февраля? Топ-10 увлекательных книг для мужчин

Для рязанцев составили список произведений, которые порадуют мужчин.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:17, 13 февраля 2019 24 848
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 4
20:10, 11 февраля 2019 20 303
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
16:16, 17 февраля 2019 20 156
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
18:19, 10 февраля 2019 18 775
В Минздраве рассказали, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ
13:40, 9 февраля 2019 18 335
Под мостом на въезде в Рязань застрял автовоз с машинами. Видео 8
Все новости
Голосования

Есть ли у вас кредиты?

Окончание опроса: 28.02.2019
Архив голосований
Форум