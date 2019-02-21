В центре уличного спорта «Под мостом» рассказали о подготовке в предстоящему паводку. Соответствующий сюжет опубликовал телеканал «
Замдиректора МАУК «Лесопарк» Виталий Масляев отметил, при строительстве центра уровень площадок подняли на 60 сантиметров от уровня разлива 2018 года.
«То имущество, которое мы сможем перевезти, либо поднять, — в том нет никаких проблем. Две-три недели оно этот разлив перестоит», — заявил он.
Кроме того, Масляев рассказал о покрытии площадок. По его словам, оно уличное и морозостойкое, и если оно окажется под водой, «ему ничего не будет».
«Что касается карусели, установленной в Лесопарке, достаточно будет позаботиться об электрике — к этому тоже уже готовы», — рассказали в сюжете.
Напомним, центр уличного спорта «Под мостом»