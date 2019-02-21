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11:18, 21 февраля 2019 682
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В Рязани заблокировали сайты с поддельными дипломами и аттестатами

В Рязани заблокировали сайты с поддельными дипломами и аттестатами

В Рязани заблокировали сайты с поддельными дипломами и аттестатами. Об этом сообщил сайт Советского райсуда.

Прокуратура во время мониторинга интернета нашла сайты, где продавали аттестаты о среднем общем образовании, дипломы о среднем специальном и высшем образовании с занесением в федеральный реестр дипломов.

Вход на сайты — свободный, не требовал регистрации и пароля, ознакомиться с их содержанием мог любой пользователь сети. Заказать товар можно было по телефону, указанному на сайте, а также посредством электронной почты.

Такая информация является грубым нарушением закона, выражающимся в изготовлении и сбыте поддельных документов.

Суд признал информацию с этих сайтов запрещенной к распространению в России.


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