В Рязани заблокировали сайты с поддельными дипломами и аттестатами. Об этом сообщил
Прокуратура во время мониторинга интернета нашла сайты, где продавали аттестаты о среднем общем образовании, дипломы о среднем специальном и высшем образовании с занесением в федеральный реестр дипломов.
Вход на сайты — свободный, не требовал регистрации и пароля, ознакомиться с их содержанием мог любой пользователь сети. Заказать товар можно было по телефону, указанному на сайте, а также посредством электронной почты.
Такая информация является грубым нарушением закона, выражающимся в изготовлении и сбыте поддельных документов.
Суд признал информацию с этих сайтов запрещенной к распространению в России.