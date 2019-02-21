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9:47, 21 февраля 2019 480
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Рязанская гордума и транспортная прокуратура договорились о сотрудничестве

Рязанская гордума и транспортная прокуратура договорились о сотрудничестве

В среду, 20 февраля, рязанская гордума и транспортная прокурату договорились о сотрудничестве. Соглашение подписали Юлия Рокотянская и Андрей Широков.

Документ предусматривает взаимный обмен информацией, проведение рабочих совещаний, круглых столов. Предполагается создание рабочих групп для координации совместной деятельности и реализации мероприятий.

Транспортная прокуратура планирует присутствовать на заседаниях думы и комитетов при рассмотрении вопросов, касающихся функционирования железнодорожного, водного и воздушного транспорта, а также разрабатывать предложения и замечания.

Гордума, в свою очередь, будет направлять в транспортную прокуратуру проекты нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы транспорта, и копии принятых документов.


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