Рязанская гордума и транспортная прокуратура договорились о сотрудничестве

В среду, 20 февраля, рязанская гордума и транспортная прокурату договорились о сотрудничестве. Соглашение подписали Юлия Рокотянская и Андрей Широков.
Документ предусматривает взаимный обмен информацией, проведение рабочих совещаний, круглых столов. Предполагается создание рабочих групп для координации совместной деятельности и реализации мероприятий.
Транспортная прокуратура планирует присутствовать на заседаниях думы и комитетов при рассмотрении вопросов, касающихся функционирования железнодорожного, водного и воздушного транспорта, а также разрабатывать предложения и замечания.
Гордума, в свою очередь, будет направлять в транспортную прокуратуру проекты нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы транспорта, и копии принятых документов.