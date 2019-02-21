Прокуратура нашла нарушения в лечебных организациях Рязанской области. Об этом сообщили в захаровской райпрокуратуре.
Проверки провели в захаровской райбольнице, ФАПах села Федоровское и деревни Пупкино, а также в офисе врача общей практики в селе Елино.
Специалисты выявили нарушения различных санитарно-эпидемиологических правил. Так, в прививочном кабинете детского отделения захаровской больницы в специальном холодильнике для хранения вакцины БЦЖ, туберкулина и диаскин тестов хранили другие ИЛП, в частности сыворотка ПСС.
«Это не соответствует требованиям условий транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов», — говорится в сообщении.
По результатам проверки в отношении должностных лиц лечебных организаций возбудили четыре дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ.