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22:51, 21 февраля 2019 404
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Прокуратура нашла нарушения в лечебных организациях Рязанской области

Прокуратура нашла нарушения в лечебных организациях Рязанской области

Прокуратура нашла нарушения в лечебных организациях Рязанской области. Об этом сообщили в захаровской райпрокуратуре.

Проверки провели в захаровской райбольнице, ФАПах села Федоровское и деревни Пупкино, а также в офисе врача общей практики в селе Елино.

Специалисты выявили нарушения различных санитарно-эпидемиологических правил. Так, в прививочном кабинете детского отделения захаровской больницы в специальном холодильнике для хранения вакцины БЦЖ, туберкулина и диаскин тестов хранили другие ИЛП, в частности сыворотка ПСС.

«Это не соответствует требованиям условий транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов», — говорится в сообщении.

По результатам проверки в отношении должностных лиц лечебных организаций возбудили четыре дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ.


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