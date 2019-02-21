Программа «Земский учитель» позволит укомплектовать кадрами школы. Об этом заявил Николай Любимов, комментируя инициативу президента Владимира Путина о запуске программы.
По словам главы региона, педагоги ждали такую программу; было много обращений, касающихся распространения практики земского проекта на сферу образования.
«Проекты „Земский доктор“, „Земский фельдшер“ уже успешно работают, помогают наполнить медицинскими кадрами, прежде всего, отдаленные районы. В педагогах тоже есть потребность», — сказал Любимов.
Он отметил, что новая программа позволит укомплектовать школы специалистами, а людям, которые хотят работать в селах, даст возможность получить средства на жилье и работать.
«Я, как и мои коллеги, благодарен президенту за это решение. Уверен, что все инициативы, которые им были озвучены во время