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17:33, 21 февраля 2019 575
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Программа «Земский учитель» позволит укомплектовать кадрами наши школы — Любимов

Программа «Земский учитель» позволит укомплектовать кадрами наши школы — Любимов

Программа «Земский учитель» позволит укомплектовать кадрами школы. Об этом заявил Николай Любимов, комментируя инициативу президента Владимира Путина о запуске программы.

По словам главы региона, педагоги ждали такую программу; было много обращений, касающихся распространения практики земского проекта на сферу образования.

«Проекты „Земский доктор“, „Земский фельдшер“ уже успешно работают, помогают наполнить медицинскими кадрами, прежде всего, отдаленные районы. В педагогах тоже есть потребность», — сказал Любимов.

Он отметил, что новая программа позволит укомплектовать школы специалистами, а людям, которые хотят работать в селах, даст возможность получить средства на жилье и работать.

«Я, как и мои коллеги, благодарен президенту за это решение. Уверен, что все инициативы, которые им были озвучены во время послания, позволят нам значительно продвинуться во многих сферах», — сказал губернатор.


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