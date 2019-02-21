Названы самые ожидаемые мужчинами подарки на 23 февраля

В День защитника Отечества мужчины ожидают получить гаджеты, часы или автомобиль. Об этом говорят данные исследования сервиса Avito, передает
В 2019 году число женщин, которые планируют поздравить мужчин выросло до 93% (на 13%). Самыми активными оказались женщины от 25 до 35 лет.
Большая часть представительниц выделила на подарок до тысячи рублей.
Самыми популярными подарками стали средства для ухода за телом (25%), одежда и обувь (23%), подарочные сертификаты (16%), товары для спорта (15%), носки (14%), одному проценту достанется автомобиль и столько же мужчин обзаведутся домашними животными.
Среди мужчин только 17% обрадуются дезодоранту и 8% - носкам и нижнему белью.