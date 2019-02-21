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8:49, 21 февраля 2019 567
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Названы самые ожидаемые мужчинами подарки на 23 февраля

Названы самые ожидаемые мужчинами подарки на 23 февраля

В День защитника Отечества мужчины ожидают получить гаджеты, часы или автомобиль. Об этом говорят данные исследования сервиса Avito, передает РИА Новости.

В 2019 году число женщин, которые планируют поздравить мужчин выросло до 93% (на 13%). Самыми активными оказались женщины от 25 до 35 лет.

Большая часть представительниц выделила на подарок до тысячи рублей.

Самыми популярными подарками стали средства для ухода за телом (25%), одежда и обувь (23%), подарочные сертификаты (16%), товары для спорта (15%), носки (14%), одному проценту достанется автомобиль и столько же мужчин обзаведутся домашними животными.

Среди мужчин только 17% обрадуются дезодоранту и 8% - носкам и нижнему белью.


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