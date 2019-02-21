Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:19, 21 февраля 2019 80
 0    0

На благоустройство площади перед бывшим «Планетарием» потратят 12 миллионов

На благоустройство площади перед бывшим «Планетарием» потратят 12 миллионов

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

На благоустройство площади перед бывшим «Планетарием» потратят 12 миллионов. Изменения в городской бюджет депутаты утвердили на заседании в четверг, 21 февраля.

Городская казна получила 762,4 миллиона рублей за счет межбюджетных трансфертов. Большая часть пойдет на соцсферу: 363,4 миллиона направят на строительство школы в Горроще, 241,5 — на детсад в Песочне и 157,5 миллиона — на пять пристроек к детсадам.

За счет остатка собственных средств на благоустройство территории перед бывшим «Планетарием» планируется направить 11,8 миллиона рублей, на софинансирование проектов местных инициатив — 8,8 миллиона.

Дополнительно 2,7 миллиона рублей намерены направить на благоустройство дворов, 5,1 — на проектно-изыскательские работы по ремонту дорог.

За счет добровольного пожертвования 8 миллионов выделено на покупку и размещение в скверах и парках четырех игровых площадок.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:19, 21 февраля 2019
Генплан Рязани дополнили схемами размещения новых школ и детских садов
15:19, 21 февраля 2019
На благоустройство площади перед бывшим «Планетарием» потратят 12 миллионов
14:21, 21 февраля 2019
Московские ученые разработали чип для отслеживания багажа
13:39, 21 февраля 2019
В России появится реестр азартных игроков
13:07, 21 февраля 2019
В центре уличного спорта «Под мостом» рассказали о подготовке в предстоящему паводку 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Без оценок, но с реальными знаниями. В загородной «Школе 360» прошел день открытых дверей

Без оценок, но с реальными знаниями. В загородной «Школе 360» прошел день открытых дверей

Экскурсию для гостей провели сами школьники, которые познакомили собравшихся с уютными учебными классами, актовым и хореографическим залами и фотостудией.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:17, 13 февраля 2019 24 869
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 4
20:10, 11 февраля 2019 20 309
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
16:16, 17 февраля 2019 20 185
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
18:19, 10 февраля 2019 18 787
В Минздраве рассказали, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ
13:40, 9 февраля 2019 18 351
Под мостом на въезде в Рязань застрял автовоз с машинами. Видео 8
Все новости
Голосования

Есть ли у вас кредиты?

Окончание опроса: 28.02.2019
Архив голосований
Форум