На благоустройство площади перед бывшим «Планетарием» потратят 12 миллионов. Изменения в городской бюджет депутаты утвердили на заседании в четверг, 21 февраля.
Городская казна получила 762,4 миллиона рублей за счет межбюджетных трансфертов. Большая часть пойдет на соцсферу: 363,4 миллиона направят на строительство школы в Горроще, 241,5 — на детсад в Песочне и 157,5 миллиона — на пять пристроек к детсадам.
За счет остатка собственных средств на благоустройство территории перед бывшим «Планетарием» планируется направить 11,8 миллиона рублей, на софинансирование проектов местных инициатив — 8,8 миллиона.
Дополнительно 2,7 миллиона рублей намерены направить на благоустройство дворов, 5,1 — на проектно-изыскательские работы по ремонту дорог.
За счет добровольного пожертвования 8 миллионов выделено на покупку и размещение в скверах и парках четырех игровых площадок.