Любимов вручил рязанским школам ключи от новых автобусов. Фото

В четверг, 21 февраля, губернатор Николай Любимов вручил школам Рязанской области ключи от новых автобусов. Как и в декабре прошлого года, на деньги из федерального бюджета закупили три «ГАЗели» и пять «ПАЗиков».
Машины получили Касимовский, Клепиковский, Спасский, Михайловский, Старожиловский, Рыбновский, Шиловский районы, а также школы из Рязани и Путятина.
Глава региона рассказал, что современные автобусы оснащены по всем правилам перевозки детей. В них установлены обновленные ремни безопасности и стенды для рюкзаков.
«Уверен, что новые автобусы смогут обеспечить наши районные школы и добавят комфорта для детей. Это позволит им участвовать в областных олимпиадах и соревнованиях, посещать музеи и театры», — отметил Любимов.
Напомним, в декабре прошлого года в районы уже «уехали»