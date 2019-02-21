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13:20, 21 февраля 2019 342
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Любимов вручил рязанским школам ключи от новых автобусов. Фото

Любимов вручил рязанским школам ключи от новых автобусов. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 21 февраля, губернатор Николай Любимов вручил школам Рязанской области ключи от новых автобусов. Как и в декабре прошлого года, на деньги из федерального бюджета закупили три «ГАЗели» и пять «ПАЗиков».

Машины получили Касимовский, Клепиковский, Спасский, Михайловский, Старожиловский, Рыбновский, Шиловский районы, а также школы из Рязани и Путятина.

Глава региона рассказал, что современные автобусы оснащены по всем правилам перевозки детей. В них установлены обновленные ремни безопасности и стенды для рюкзаков.

«Уверен, что новые автобусы смогут обеспечить наши районные школы и добавят комфорта для детей. Это позволит им участвовать в областных олимпиадах и соревнованиях, посещать музеи и театры», — отметил Любимов.

Напомним, в декабре прошлого года в районы уже «уехали» восемь автобусов.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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