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16:05, 21 февраля 2019 933
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Любимов наградил молодых спортсменов губернаторскими стипендиями. Фото

Любимов наградил молодых спортсменов губернаторскими стипендиями. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В рязанском правительстве в четверг, 21 февраля, наградили молодых спортсменов. Губернаторские стипендии глава региона Николай Любимов вручил воспитанникам рязанских спортивных школ «Лидер», «Фаворит», «Юпитер», «Орион», «Юность», «Витязь» и «Золотые купола».

Он подчеркнул, что в регионе продолжат улучшать физкультурно-спортивную базу: строить новые стадионы и ФОКи, а также по необходимости будут обновлять действующие.

«Уверен, что под руководством опытных тренеров, стараниями ваших родителей и при упорстве у наших ребят есть все шансы попасть в большой спорт и стать чемпионами», — сказал Любимов.

В этом году стипендию получили 50 школьников, занимающихся джиу-джитсу, стрельбой из лука, универсальным боем, греблей, художественной гимнастикой, бильярдом, самбо, теннисом, боксом и дзюдо.

Также в это число попали дети с ограниченными возможностями. Размер выплаты для олимпийских видов спорта составил 3000 рублей, неолимпийских — 2000.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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