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10:37, 21 февраля 2019 129
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Именинник из Шиловского района обокрал соседа и местный магазин

Именинник из Шиловского района обокрал соседа и местный магазин

Житель села Сасыкино Шиловского района обокрал соседа и местный магазин в свой день рождения. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ранее 24-летнего молодого человека судили за кражу, он вышел из тюрьмы прошлым летом. Во время праздничного застолья в доме подозреваемого закончился алкоголь и он отправился «за добавкой».

Выяснилось, что именинник забрался в дом односельчанина, откуда забрал велосипед и новые кроссовки. Затем шиловец отправился в закрытый магазин. Взломав окно, он забрал сигареты, спиртное и мясные консервы.

Оперативники посмотрели записи с камер и установили личность злоумышленника.

Молодого человека разыскали и задержали. В отношении него возбудили уголовные дела по части 2 и части 3 статьи 158 УК РФ.


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