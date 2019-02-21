Именинник из Шиловского района обокрал соседа и местный магазин

Житель села Сасыкино Шиловского района обокрал соседа и местный магазин в свой день рождения. Об этом сообщила
Ранее 24-летнего молодого человека судили за кражу, он вышел из тюрьмы прошлым летом. Во время праздничного застолья в доме подозреваемого закончился алкоголь и он отправился «за добавкой».
Выяснилось, что именинник забрался в дом односельчанина, откуда забрал велосипед и новые кроссовки. Затем шиловец отправился в закрытый магазин. Взломав окно, он забрал сигареты, спиртное и мясные консервы.
Оперативники посмотрели записи с камер и установили личность злоумышленника.
Молодого человека разыскали и задержали. В отношении него возбудили уголовные дела по части 2 и части 3 статьи 158 УК РФ.