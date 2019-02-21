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16:53, 21 февраля 2019 1 410
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Депутаты обсудили с мэрией уборку снега и ямочный ремонт в Рязани зимой

Депутаты обсудили с мэрией уборку снега и ямочный ремонт в Рязани зимой

В четверг, 21 февраля, в рязанской городской думе прошел думский час на тему уборки дорог и тротуаров в Рязани.

Докладчиком выступил и. о вице мэра Рязани Игорь Ковалев. Он рассказал, что в городе 196 основных дорог, которые чистят в первую очередь, и 570 второстепенных, где проводится только грейдирование. Также ДБГ и подрядчики очищают 32 разворотных круга и 294 остановки.

На уборку и вывоз снега в зимнее время дирекции выделено 77,7 миллиона рублей, еще на 25,6 миллиона заключили контракты с подрядными организациями.

Ковалев также коснулся ямочного ремонта. Он отметил, что в Рязани с помощью литого асфальта начали заделывать ямы в минусовую температуру. По словам вице-мэра, в текущем году город получит дополнительные средства на 13 новых единиц техники.

До проведения обсуждения депутаты высылали письменные вопросы, на которые заранее получили ответы. Большинство из них касалось некачественной уборки снега на конкретных улицах.

В ответах Ковалев сетовал на нехватку техники и финансирования.

Он отметил, что для полной уборки снега с дорог и тротуаров дирекции благоустройства города необходимо около 450 миллионов.

Депутаты предложили организовать систему контроля некачественной уборки снега в Рязани.

По итогам думского часа в администрацию направят предложения по улучшению уборки улиц от снега и льда.

Фото из соцсетей


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