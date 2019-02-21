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12:39, 21 февраля 2019 741
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Бывшая сотрудница Роспотребнадзора обманула рязанские магазины почти на два миллиона 1

Бывшая сотрудница Роспотребнадзора обманула рязанские магазины почти на два миллиона

Бывшая сотрудница Роспотребнадзора Юшина обманула рязанские магазины почти на два миллиона рублей. Она действовала в сговоре с еще одной женщиной, сообщила пресс-служба Советского райсуда.

Известно, что мошенничеством осужденные занимались с октября 2013 года по декабрь 2014 года. Используя свое служебное положение, Юшина убедила директора гипермаркета заключить договор с определенной фирмой на проведение лабораторных исследований продуктов, сырья и воды.

После этого женщина стала предоставлять директору поддельные документы с результатами исследований, которых на самом деле не проводили.

В результате сообщницы присвоили более полутора миллиона рублей.

Кроме того, в июле 2014 года Юшина начала действовать по той же схеме и за девять месяцев похитила более 400 тысяч у магазина одной из крупных торговых сетей.

Во время следствия она возместила организациям ущерб.

Бывшую сотрудницу Роспотребнадзора признали виновной по части 4 статьи 159 УК и части 3 статьи 159 УК и приговорили к трем годам и двум месяцам условного заключения с испытательным сроком в два года и штрафом 55 тысяч.

Ее сообщницу признали виновной по части 4 статьи 159 УК и приговорили к двум годам и десяти месяцам условного заключения с испытательным сроком в два года и штрафом 45 тысяч.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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