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14:12, 21 февраля 2019 68
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А что в кино? «Тобол», «Как приручить дракона 3» и другие новинки

А что в кино? «Тобол», «Как приручить дракона 3» и другие новинки

Настало время познакомиться со свежими новинками кино. Четверг вновь принес нам порцию ярких премьер, среди которых каждый сможет выбрать картину на свой вкус.

Среди заметных новинок — российская историческая драма «Тобол», созданная по мотивам одноименного романа Алексея Иванова, а также анимационный фильм «Как приручить дракона 3», который закроет полюбившуюся многим трилогию.

Также среди премьер этой недели немало фильмов-участников кинофестивалей. Среди них — «Власть», претендующая сразу на восемь номинаций «Оскара», и картины Каннского фестиваля — «Затерянные во льдах» и «Лабиринты прошлого».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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