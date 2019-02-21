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8:16, 21 февраля 2019 1 734
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Рязанцев предупредили о резком похолодании 1

Рязанцев предупредили о резком похолодании

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязанской области ожидается резкое похолодание. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, в четверг, 21 февраля, на территории области ожидается понижение температуры на пять и более градусов по сравнению с предыдущими сутками.


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