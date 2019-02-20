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18:22, 20 февраля 2019 174
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За неделю в Рязани нашли более пятисот нарушений в уборке крыш от снега и сосулек

За неделю в Рязани нашли более пятисот нарушений в уборке крыш от снега и сосулек

За неделю в Рязани нашли 524 нарушения в содержании территорий зимой. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Отмечается, что выдано 459 уведомлений, сейчас нарушения устраняются.

И.о. главы администрации Сергей Карабасов поручил усилить контроль по удалению наледи с крыш.

«Очищать кровли необходимо по мере накопления снега и льда, при этом осмотры крыш должны проходить регулярно, — подчеркнул он.

В администрации напомнили гражданам о том, что проводить такие работы самостоятельно запрещено.

«Очистка крыш от наледи должна проводиться с ограждением участков сигнальными лентами и принятием всех необходимых мер предосторожности», — говорится в сообщении.


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