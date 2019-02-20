За год сотрудники «Рязаньэнерго» выявили более двух тысяч случаев незаконного потребления электричества

За 2018 год специалисты филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» выявили 2131 факт хищения электроэнергии. Объем нанесенного ущерба энергокомпании составил 9,5 кВт*ч.
Чтобы предотвратить подобные случаи, энергетики проводят регулярные проверки и рейды. В 2018 году по итогам 1454 рейдов зафиксировали 404 случая бездоговорного и 1727 безучетного потребления электричества. Ущерб компании оценили в 39 млн рублей.
В результате 107 недобросовестных потребителей привлекли к административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти и газа». Им назначили штрафы, предприятию уже возместили 4,2 млн рублей.
Кроме того, по результатам проверок возбудили два уголовных дела по статье 165 части 2 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Их расследование продолжается.
«Нарушители наносят ущерб не только предприятию, но и добросовестным потребителям. Вмешательство в работу приборов учета и несанкционированное подключение может привести к выходу из строя бытовой техники, перепадам напряжения, отключениям электроэнергии», — отметили в пресс-службе филиала.
Энергетики призвали всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, изготовления, распространения и применения «заряженных» счетчиков, сообщать об этом в Контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по номеру 8-800-100-33-00, по телефону