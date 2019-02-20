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11:25, 20 февраля 2019 115

За год сотрудники «Рязаньэнерго» выявили более двух тысяч случаев незаконного потребления электричества

За год сотрудники «Рязаньэнерго» выявили более двух тысяч случаев незаконного потребления электричества

За 2018 год специалисты филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» выявили 2131 факт хищения электроэнергии. Объем нанесенного ущерба энергокомпании составил 9,5 кВт*ч.

Чтобы предотвратить подобные случаи, энергетики проводят регулярные проверки и рейды. В 2018 году по итогам 1454 рейдов зафиксировали 404 случая бездоговорного и 1727 безучетного потребления электричества. Ущерб компании оценили в 39 млн рублей.

В результате 107 недобросовестных потребителей привлекли к административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти и газа». Им назначили штрафы, предприятию уже возместили 4,2 млн рублей.

Кроме того, по результатам проверок возбудили два уголовных дела по статье 165 части 2 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Их расследование продолжается.

«Нарушители наносят ущерб не только предприятию, но и добросовестным потребителям. Вмешательство в работу приборов учета и несанкционированное подключение может привести к выходу из строя бытовой техники, перепадам напряжения, отключениям электроэнергии», — отметили в пресс-службе филиала.

Энергетики призвали всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, изготовления, распространения и применения «заряженных» счетчиков, сообщать об этом в Контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по номеру 8-800-100-33-00, по телефону +7 (920) 050-57-77 в WhatsApp и Viber или через анонимную форму обратной связи на официальном сайте компании.


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