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10:51, 20 февраля 2019 227
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Ювелирные украшения и 70 тысяч. В Михайлове обокрали дом пенсионерки

Ювелирные украшения и 70 тысяч. В Михайлове обокрали дом пенсионерки

Фото: Pixabay.com

В Михайлове у пенсионерки украли 70 тысяч и ювелирные украшения. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В полицию обратилась 61-летняя жительница Михайлова, которая сообщила о том, что ее дом обокрали.

Оперативники установили, что к краже причастен ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 28-летний житель Тульской области.

Выяснилось, что мужчина недавно освободился из мест лишения свободы и в Михайлове оказался случайно.

«Местность для него была незнакомой, и чтобы добраться до Тулы, он хотел у местных жителей узнать, как ему найти остановку общественного транспорта. В поисках нужной дороги злоумышленник увидел, что из частного дома выходит женщина, которая сможет ему помочь, но незнакомка быстро скрылась, и он не успел вступить с ней в диалог», — рассказали полицейские.

После этого подойдя к дому пострадавшей, мужчина надеялся побеседовать с другими жильцами, начал стучать, но ему не открыли. Тогда, разозлившись, он проник в дом через окно, где украл 70 тысяч рублей, золотые цепочки, перстни, серьги, нательные крестики и подвески.

Похитителя задержали. Часть краденного ему удалось потратить. Остальное изъяли.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.


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