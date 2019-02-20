Ювелирные украшения и 70 тысяч. В Михайлове обокрали дом пенсионерки

В Михайлове у пенсионерки украли 70 тысяч и ювелирные украшения. Об этом сообщила
В полицию обратилась 61-летняя жительница Михайлова, которая сообщила о том, что ее дом обокрали.
Оперативники установили, что к краже причастен ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 28-летний житель Тульской области.
Выяснилось, что мужчина недавно освободился из мест лишения свободы и в Михайлове оказался случайно.
«Местность для него была незнакомой, и чтобы добраться до Тулы, он хотел у местных жителей узнать, как ему найти остановку общественного транспорта. В поисках нужной дороги злоумышленник увидел, что из частного дома выходит женщина, которая сможет ему помочь, но незнакомка быстро скрылась, и он не успел вступить с ней в диалог», — рассказали полицейские.
После этого подойдя к дому пострадавшей, мужчина надеялся побеседовать с другими жильцами, начал стучать, но ему не открыли. Тогда, разозлившись, он проник в дом через окно, где украл 70 тысяч рублей, золотые цепочки, перстни, серьги, нательные крестики и подвески.
Похитителя задержали. Часть краденного ему удалось потратить. Остальное изъяли.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.