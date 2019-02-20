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12:23, 20 февраля 2019 461
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Власти ужесточат правила застройки Рязани

Власти ужесточат правила застройки Рязани

Во вторник, 20 февраля, прошли публичные слушания по изменениям в правила землепользования и застройки Рязани. Новая редакция документа вносила предельные параметры в три территориальные зоны.

Так, в зоне объектов автомобильного транспорта максимальный коэффициент застройки не должен превышать 50%, а предельная высота зданий и строений — 15 метров.

В зоне военных объектов и прочих режимных территорий коэффициент застройки не будет превышать 60%, а высота зданий — 10 метров.

В зоне озеленения спецназначения коэффициента застройки намерены ограничить 30%, а предельную высоту зданий 15 метрами. При этом максимальный отступ от границ участка не должен превышать четырех метров.

Ранее эти ограничения не были прописаны в документе.

Рязанцы на слушания не пришли. Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».


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