Власти ужесточат правила застройки Рязани

Во вторник, 20 февраля, прошли публичные слушания по изменениям в правила землепользования и застройки Рязани. Новая редакция документа вносила предельные параметры в три территориальные зоны.
Так, в зоне объектов автомобильного транспорта максимальный коэффициент застройки не должен превышать 50%, а предельная высота зданий и строений — 15 метров.
В зоне военных объектов и прочих режимных территорий коэффициент застройки не будет превышать 60%, а высота зданий — 10 метров.
В зоне озеленения спецназначения коэффициента застройки намерены ограничить 30%, а предельную высоту зданий 15 метрами. При этом максимальный отступ от границ участка не должен превышать четырех метров.
Ранее эти ограничения не были прописаны в документе.
Рязанцы на слушания не пришли. Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».