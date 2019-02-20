В загородной «Школе 360» прошел день открытых дверей

В воскресенье, 17 февраля, в загородной «Школе 360» в Полянах прошел день открытых дверей для родителей и детей. Экскурсию для гостей провели сами школьники, которые познакомили собравшихся с уютными учебными классами, актовым и хореографическим залами и фотостудией.
После осмотра помещений детям предоставили возможность самим опробовать кружки и секции, которые работают в школе. Юные гости занимались наукой в лаборатории, танцами, рисованием, лепкой и решали головоломки.
Подробнее об этом читайте в нашем разделе «