В Рязани осудят водителя, из-за которого погибла девушка, катаясь на «ватрушке». Об этом сообщил
Пострадавшая погибла на месте.
Уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ передали в суд.
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В Рязани осудят водителя, из-за которого погибла девушка, катаясь на «ватрушке». Об этом сообщил
Пострадавшая погибла на месте.
Уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ передали в суд.
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Что делать в таком случае?