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12:05, 20 февраля 2019 178
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В Приморье родители избили пятиклассника за издевательства над их детьми

В Приморье родители избили пятиклассника за издевательства над их детьми

В Приморье родители избили пятиклассника в городе Большой Камень за издевательства над их детьми. Прокуратура проведет проверку по данному факту, сообщил сайт ведомства.

По данным местного издания «Дейта», один из учеников школы № 2 издевался над детьми, ударил одну из одноклассниц в живот, после чего ее госпитализировали с подозрением на разрыв селезенки. За это родители учащихся отвели обидчика в мужской туалет и прилюдно окунули головой в унитаз.


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