В ермишинской спортшколе работал тренер с поддельным дипломом

В ермишинской спортшколе «Факел» работал тренер по плаванью, у которого был поддельный диплом. Нарушения обнаружили во время проверки, сообщил
Известно, что изначально мужчина делал ремонт в здании, но затем попросил взять его на должность тренера. Он даже предоставил диплом бакалавра из московского финансово-промышленного университета «Синергия» по направлению подготовки «Физическая культура».
Однако проверка показала, что вуз не только не выдавал документ этому мужчине, но и вообще не готовит бакалавров по этому направлению.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).