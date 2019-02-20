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11:17, 20 февраля 2019 258
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В ермишинской спортшколе работал тренер с поддельным дипломом

В ермишинской спортшколе работал тренер с поддельным дипломом

В ермишинской спортшколе «Факел» работал тренер по плаванью, у которого был поддельный диплом. Нарушения обнаружили во время проверки, сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что изначально мужчина делал ремонт в здании, но затем попросил взять его на должность тренера. Он даже предоставил диплом бакалавра из московского финансово-промышленного университета «Синергия» по направлению подготовки «Физическая культура».

Однако проверка показала, что вуз не только не выдавал документ этому мужчине, но и вообще не готовит бакалавров по этому направлению.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).


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