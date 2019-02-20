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16:57, 20 февраля 2019 657
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В 16 рязанских сельских поселениях закроют офисы МФЦ

В 16 рязанских сельских поселениях закроют офисы МФЦ

В 16 рязанских сельских поселениях закроют офисы МФЦ. Об этом сообщили на сайте «Мои документы».

Территориально обособленные структурные подразделения закроются в следующих муниципальных образованиях области:

  • Азеевское сельское поселение Ермишинского района;
  • Которовское сельское поселение Касимовского района;
  • Криушинское сельское поселение Клепиковского района;
  • Макеевское сельское поселение Клепиковского района;
  • Трепольское сельское поселение Михайловского района;
  • Мамоновское сельское поселение Пронского района;
  • Вышетравинское сельское поселение Рязанского района;
  • Ровновское сельское поселение Рязанского района;
  • Кораблинское сельское поселение Рязанского района;
  • Канинское сельское поселение Сапожковского района;
  • Кустаревское сельское поселение Сасовского района;
  • Заречинское сельское поселение Спасского района;
  • Киструсское сельское поселение Спасского района;
  • Лакашинское сельское поселение Спасского района;
  • Лесно-Конобеевское сельское поселение Шацкого района;
  • Задубровское сельское поселение Шиловского района.

Информацию о предоставлении услуг и работе территориальных отделов МФЦ можно получить по телефону: 55-50-55.


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