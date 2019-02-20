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10:08, 20 февраля 2019 450

Рязанский агроуниверситет провел день открытых дверей для школьников

Рязанский агроуниверситет провел день открытых дверей для школьников

В субботу, 16 февраля, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева прошел день открытых дверей для школьников региона. Будущим студентам и их родителям рассказали о специальностях и направлениях подготовки вуза, правилах поступления, количестве бюджетных мест, целевом наборе.

Гости РГАТУ узнали о студенческой жизни, достижениях вуза в спорте, науке и творчестве. Для них провели тематические мастер-классы и концерт.

Ректор университета Николай Бышов обратил внимание на то, что качественная подготовка специалистов осуществляется на основе современной материально-технической базы, все студенты университета имеют возможность проживать в благоустроенных общежитиях и реализовывать творческий потенциал во дворце культуры.

В этот же день для школьников провели экскурсии по факультетам, где им более подробно рассказали о конкретных направлениях подготовки и специальностях.


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