Рязанские депутаты поручили мэрии увеличить пассажиропоток муниципального транспорта. Об этом сообщает
Во вторник, 19 февраля, с подобной инициативой выступил депутат Олег Шишов на комитете по бюджету и налогам. Он отметил, что это поможет увеличить доход «Автоколонны № 1310» и УРТ.
На заседании депутаты рассмотрели отчеты о финансовой деятельности мунициапального транспорта. Так, убытки автоколонны за 2018 год составили 37,2 миллиона рублей и снизились по сравнению за год почти на 19 миллионов. УРТ сработало с прибылью в 5,8 миллиона.