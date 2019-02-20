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12:41, 20 февраля 2019 246
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Рязанские депутаты поручили мэрии увеличить пассажиропоток муниципального транспорта

Рязанские депутаты поручили мэрии увеличить пассажиропоток муниципального транспорта

Рязанские депутаты поручили мэрии увеличить пассажиропоток муниципального транспорта. Об этом сообщает сайт рязанской гордумы.

Во вторник, 19 февраля, с подобной инициативой выступил депутат Олег Шишов на комитете по бюджету и налогам. Он отметил, что это поможет увеличить доход «Автоколонны № 1310» и УРТ.

На заседании депутаты рассмотрели отчеты о финансовой деятельности мунициапального транспорта. Так, убытки автоколонны за 2018 год составили 37,2 миллиона рублей и снизились по сравнению за год почти на 19 миллионов. УРТ сработало с прибылью в 5,8 миллиона.


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