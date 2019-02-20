Рязанцы отметят Масленицу на площади Ленина. Об этом и.о. Главы администрации Рязани Сергей Карабасов сообщил в среду, 20 февраля, на заседании антитеррористической комиссии.
Он подчеркнул, что со 2 по 10 марта в городе пройдет 40 мероприятий, посвященных празднику «Душа моя — Масленица!». Планируется, что народные гуляния во всех муниципальных образованиях области посетят более 25000 человек.
Основные гуляния пройдут 9 марта на площади Ленина. «Мы подготовили большую и интересную программу, которая, несомненно, привлечет тысячи жителей Рязани и области, а также гостей региона», — отметил Карабасов.
В местах проведения праздничных мероприятий будут установлены ограждающие парапеты, арочные рамки металлоискателей и фанбарьеры. Также будет организовано дежурство пожарных расчетов МЧС, аварийно-спасательной службы ГОЧС города Рязани, регионального УМВД, Росгвардии, врачей скорой помощи и других оперативных служб.