Путин поручил закрыть проблемные свалки в городах

Самой болезненной темой в экологии Владимир Путин назвал проблему с коммунальными отходами. Во время
«С этого года регионы стали переходить на новую систему работы с твердыми коммунальными отходами, но если все закончится повышением платы — это не работа, а профанация», — отметил глава государства.
Он поручил в ближайшие два года закрыть и рекультивировать 30 проблемных свалок в черте городов, а за последующие шесть лет — все остальные.
Кроме того, по словам Путина, все заповедники должны быть поставлены на кадастровый учет. «Поручаю Минприроды провести детальную ревизию. Необходимо законодательно зафиксировать, что в заповедниках невозможно строительство», — сказал президент.