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14:05, 20 февраля 2019 418
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Путин поручил закрыть проблемные свалки в городах

Путин поручил закрыть проблемные свалки в городах

Самой болезненной темой в экологии Владимир Путин назвал проблему с коммунальными отходами. Во время выступления с посланием к Федеральному Собранию 20 февраля президент заявил, что отмахиваться от проблем граждан недопустимо.

«С этого года регионы стали переходить на новую систему работы с твердыми коммунальными отходами, но если все закончится повышением платы — это не работа, а профанация», — отметил глава государства.

Он поручил в ближайшие два года закрыть и рекультивировать 30 проблемных свалок в черте городов, а за последующие шесть лет — все остальные.

Кроме того, по словам Путина, все заповедники должны быть поставлены на кадастровый учет. «Поручаю Минприроды провести детальную ревизию. Необходимо законодательно зафиксировать, что в заповедниках невозможно строительство», — сказал президент.


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